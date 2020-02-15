وزارة الصحة العامة تذكّر بالإلتزام بالأسعارالجديدة لحليب الرضّع

لفتت ​وزارة الصحة العامة​ نظر الصيادلة وأصحاب ​الصيدليات​ إلى ضرورة الإلتزام بالأسعار ​الجديدة​ لحليب ​الأطفال​ الرضّع، تنفيذا للقرار 2548/1 . وذكّرت الوزارة المعنيين بأن التفتيش الصيدلي يقوم بمراقبة الإلتزام بالأسعار المحددة في القرار حرصًا على حسن التنفيذ.

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