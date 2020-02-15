كهرباء لبنان: التقنين بالتيار الكهربائي بالمنية والبداوي سببه الضغط الناتج عن التعديات

أكدت مؤسسة كهرباء لبنان تعقيباً على الاحتجاجات القائمة في المنية والبداوي بسبب التقنين بالتيار الكهربائي أن "هاتين المنطقتين وجوارهما تتغذى بالتيار الكهربائي كغيرها من المناطق اللبنانية من دون أي تمييز، كما أن لا اعطال على الشبكة في المنطقة. أما انقطاع التيار فيعود إلى الضغط الكبير على المخارج التي تنقطع بفعل زيادة الحمولة الناتجة عن التعديات الكثيفة على الشبكة الكهربائية، وذلك في ظل تراجع حملات نزع التعديات بسبب الأوضاع القائمة في البلاد منذ حوالي الأربعة اشهر".
ودعت مؤسسة كهرباء لبنان "جميع المواطنين إلى عدم استمداد التيار الكهربائي بصورة غير شرعية، كي لا يلحقوا الضرر بالمنشآت الكهربائية، ويستفيدوا بالتالي من تغذية كهربائية مستقرة"، مشيرةً الى أنّ "فرق الملاحظة في المؤسسة والقاديشا وفرق مقدمي خدمات التوزيع ستعاود تفعيل حملاتها لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية فور تأمين المؤازرة الأمنية لها".
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