اعتصام لأصحاب شاحنات النقل الخارجي في المنية

نفذ أصحاب ​الشاحنات​ النقل الخارجي، اعتصاما على الاوتوستراد الدولي في ​المنية​، احتجاجا على "محاولات البعض استغلال موضوع النقل الخارجي في المماحكات السياسية الضيقة، مما سيؤدي الى وقف عملهم وتشريد مئات العائلات من اصحاب الشاحنات وسائقيها".

واعتبر المعتصمون، الذين قدر عددهم بأكثر من مئتي شخص، في بيان، "أن هذا الكلام يستهدف قطاعهم في شكل مباشر"، لافتين الى أن "المزايدات من شأنها أن تؤثر سلبا على عملهم ومعيشتهم، إضافة الى أنها تؤثر أيضا على طريقة تعاطي الجانب السوري معهم"، مؤكدين أنهم "ينقلون البضائع عبر الحدود السورية دون أي عرقلة من السوريين، وإن معظم السائقين هم لبنانيون وليسوا سوريين وإن أي مزايدة في هذا الموضوع سيؤدي الى خلق بلبلة مع الجانب السوري ووقف عملهم".