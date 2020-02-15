وزير الدفاع الأميركي: هواوي الصينية تهدد الحلف الأطلسي!







اسماء السيد - ميونيخ: حذر السبت وزير الدفاع الأميركي في ميونيخ السبت الأوروبيين من أن السماح للمجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي ببناء شبكة الجيل الخامس قد "يهدد" حلف شمال الأطلسي. وقال مارك اسبر خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ "إذا لم ندرك التهديد ونتحرك، فإن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تهديد أنجح تحالف عسكري في التاريخ، حلف شمال الأطلسي".

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