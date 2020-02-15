ماكرون: الغرب يضعف بموازاة انكفاء نسبي للولايات المتحدة

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ميونيخ: عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت عن أسفه "لضعف الغرب" يواكبه "انكفاء نسبي" للولايات المتحدة، في تصريحات تناقض تأكيدات وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.

وقال ماكرون في مؤتمر الأمن في ميونيخ إن "هناك ضعفا للغرب". وأضاف "هناك سياسة أميركية بدأت قبل أعوام وليس في ظل الإدارة الحالية، تشمل نوعا من الانكفاء ومراجعة لعلاقتها مع أوروبا".

وصرح ماكرون السبت في ميونيخ أن "صبره ينفد" بسبب غياب الرد الألماني بشأن أوروبا ومشاريعه لإصلاح الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في مؤتمر الأمن في ميونيخ "لا أشعر بالإحباط بل صبري ينفد". ودعا الرئيس الفرنسي إلى تبني "ردود واضحة" من قبل فرنسا وألمانيا وشركائهما على التحديات الأوروبية.

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وتابع ماكرون "لدينا تاريخ من انتظار الردود" من كل طرف". واضاف أن "الأمر الأساسي في السنوات المقبلة هو التحرك بشكل اسرع في قضايا السيادة على المستوى الأوروبي".

رأى ماكرون السبت أن روسيا "ستواصل محاولة زعزعة استقرار" الديموقراطيات الغربية عن طريق التلاعب بشبكات التواصل الاجتماعي أو عمليات معلوماتية.

وقال ماكرون في مؤتمر الأمن في ميونيخ "أعتقد أن روسيا ستواصل محاولة زعزعة الاستقرار، إما عبر أطراف فاعلة خاصة أو عبر خدمات مباشرة، أو عبر +وكلاء+"، معتبرا أنها "طرف فاعل عدواني للغاية" في هذا المجال.