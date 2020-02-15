دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية أمريكي يعرض 25 ألف دولار لمن يساعده في العثور على فتاة أحلامه

أعلن رجل سيئ الحظ من ولاية كانساس، الأمريكية، عن مكافأة قدرها 25.000 دولار، لمن يُرتب له مُوعدًا غراميًا، يُمكنه من الدخول في علاقة غرامية، والعثور على فتاة أحلامه.

وأوضح موقع «يو.بي.آي»، الإخبَّاري أنَّ «جيف جيبهارت»، البَّالغ من العُمر 47 عامًا، من قرية «برايري»، قال إنَّه قد توَّصل إلى فكرة غير مسبوقة لترتيب لقاء غرامي، بحثًا عن فتاة أحلامه؛ بعدما مر بعدة مُحاولات فاشلة للتَّعارف عن طريق الإنترنت بعد انفصاله عن حبيبته.

وقال الموقع إنَّ «جيبهارت» جنَّد بعض أصدقائه لمُساعدته في تدشين موقع datejeffg.com؛ لتمكينه من الاستعانة بتحليل استطلاعات الرأي لتحديد موعد غرامي ناجح.

ونقل الموقع عن «جيبهارت» قوله: إنَّ من يعتزمون المُشاركة في المُسابقة، وترتيب موعد غرامي ناجح له بإمكانهم الفوز بمبلغ يقدر بنحو 25.000 دولار؛ للشخص الذي سُيساعده في العثور على فتاة أحلامه.

وأكد أنَّ النساء اللاتي يرتبن موعدًا للقاء الغرامي، سيكن غير مُؤهلات للفوز بالجائزة المالية؛ لكن سيتم مُواعدتهن فقط ربما يقع الاختيار على إحداهن.