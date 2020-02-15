شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب": تصريحات البرلمان الأوروبى عدوان على القضاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب اللواء صلاح شوقى عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن استيائه من تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى على هامش المؤتمر الصحفى للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبى بشأن القبض على مواطن مصرى والمطالبة بالإفراج عنه.

وقال "عقيل"، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مثل هذه التصريحات تعد تدخلا سافرًا وغير مقبولًا فى الشأن الداخلى المصرى، قبل أن يكون عدوانًا صريحًا فى أعمال القضاء المصرى الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية".

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وتابع "عقيل"، أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ترفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونًا، ويشدد على استقلال القضاء المصرى وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أى تدخل من أى جهة داخلية كانت أم خارجية، وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق".

وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على "أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية".