شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يلتقى أعضاء "العاملين بالصحافة" لشرح خطة إصلاح المؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، غدا الأحد، اجتماعا بأعضاء النقابة العامة للعاملين بالصحافة والنشر، في إطار لقاءات الهيئة لشرح خطتها لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية والنهوض بها.

وكان كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة التقى بعدد من عمداء وأساتذة كليات الإعلام وكبار الكتاب والمفكرين، وتناول اللقاء الذي امتد أربع ساعات، شرحا لخطة الهيئة الوطنية لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية والنهوض بها.

واتفق الحاضرون على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة المقدمة من الهيئة وفى صدارتها الاستغلال الأمثل للأصول، والقيام بمشروعات استثمارية مشتركة بين المؤسسات، تمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها، والاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

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وأكد رئيس الهيئة، أنه لا تراجع عن تنفيذ الخطة، مناشدا الحاضرين ألا يعتمدوا على الشائعات، مشيرا إلى أن الهيئة عقدت حتى الآن 6 اجتماعات، مع مختلف الفئات المهتمة بالقضية من شباب المهنة وشيوخها، والاستفادة مما تطرحه من آراء وأفكار تساعد في أداء هذه المهمة الصعبة، وأشار إلى أن اللقاءات مستمرة في الفترة القادمة.

وشدد الحاضرون على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل الديون خاصة التأمينات والمتوارثة منذ نشأة الصحافة، والخلل الكبير بين الإيرادات والنفقات، والتدهور الشديد في المحتوى التحريري، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار العزوف عن شراء الصحف الورقية.

وقررت الهيئة إنشاء مركز تابع للهيئة لتدريب الصحفيين على المحتوى التحريري وتكليف سامح عبد الله ، نائب رئيس تحرير الأهرام بالإشراف على المركز، وتقديم مشروع الدورات المقترحة لإقراره وبدء العمل به على أن تكون الأولوية لدورات الصحافة الإليكترونية والثورة الرقمية وتكليف عضو الهيئة الدكتور محمد توفيق بالإعداد والإشراف على مركز لتدريب القيادات الإدارية على الأمور المحاسبية والمالية وإدارة المؤسسات وإصلاح هياكلها التمويلية.