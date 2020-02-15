شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحةالبرلمان": مصر اتخذت احتياطتها الوقائية تجاه كورونا على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بسرعة تعامل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة، مع أول حالة اشتباه لشخص أجنبى حامل لفيروس "كورونا" لاسيما فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة، وكذلك الإجراءات التى تم اتخاذها حيال المخالطين لهذه الحالة.

وقال العمارى، لـ"الخليج 365"، إن اللجنة عقدت اجتماعا الأسبوع الماضى، واطلعت على الخطط الكاملة التى وضعتها وزارة الصحة لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد، والتعامل الفورى مع أى حالة قد تظهر، واطمأنت تمامًا لاتخاذ الحكومة أعلى درجات الوقاية فى مواجهة الفيروس.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل متابعتها المستمرة لهذا الملف من خلال الاطلاع على كافة المستجدات مع وزارة الصحة، للـتأكد من تطبيق كافة المعايير المطلوبة.

Advertisements

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، كشف عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة حيال الأشخاص المخالطين للشخص الأجنبى الحامل لفيروس كورونا المستجد.

وقال "مجاهد" فى تصريحات صحفية، أنه تم إجراء "عزل ذاتى فى منطقة السكن للمخالطين للحالة، وهذا أمر يحدث فى كل دول العالم وتجربة ناجحة جدا، بجانب متابعتهم عبر الفرق الصحية"

وأشار إلى سلبية العينات التى تم سحبها من المخالطين للشخص الأجنبى، على أن يخضعوا للعزل لمدة 14 يومًا "فترة حضانة المرض"، متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها.