حبس نقاش سنة هتك عرض ممرضة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حضوريًا، بمعاقبة نقاش، بالحبس مع الشغل لمدة عام، لاتهامه بهتك عرض ممرضة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، في أحداث القضية رقم 14876 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2141 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "عرفة.ع.ح.م"، 24 سنة، نقاش، ويقيم بمركز كفر الشيخ، إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 3 سبتمبر 2019، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، هتك عرض سيدة، بالقوة بأن تحرش بها حال سيرها بالطريق العام.