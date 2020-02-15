بمساعدة خاله.. سائق يطلق النيران اعتراضاً على زواج والدته في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على سائق وآخر أطلقوا النار اعتراضًا على زواج والدته من آخر بمنطقة الساحل.

وردت معلومات للعقيد أحمد حمدي، نائب مأمور قسم شرطة الساحل، مفادها قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري وبصحبته أخر بحوزته سلاح أبيض حال تواجدهما أمام العقار رقم 38 شارع توفيق حنا دائرة القسم.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرواد سعد محمد وطارق مدحت ومحمد مصطفى، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمان وتبين أنهما كلاً من "أ.ع" سائق وضبط بحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش ماركة ارمستون عيار 12 مم، عدد 5 طلقات من ذات العيار غير مبلغ بسرقتها، خاله "ا.م"سائق والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا أخرهم 13568 لسنة 2018م الساحل " مخدرات " وضبط بحوزته سلاح أبيض " سيف "، وبمواجهتهما أمام العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية والبيضاء بقصد التشاجر مع كلاً من "إ.م" ربة منزل والدة الأول وشقيقة الثاني، زوجها "إ.ف" سائق لاعتراضهما على زواج الأولى من الثاني دون علمهما ، وأقر المتهم الأول بإطلاقه أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزته أثناء المشاجرة دون إصابات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء خالد طلعت، مدير قطاع الشمال، والنقيب مايكل مجدي، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.