ضبط المتهم بسرقة منزل عمه في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من كشف غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية، وأموال من داخل شقة طباخ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقه بعابدين.

تبلغ للعميد محمد البتانوني، مأمور قسم شرطة عابدين، من "ح.ف" طباخ باكتشافه سرقة مبلغ مالي 2000 جنيه ومشغولات ذهبية عبارة عن 4 خاتم، أسورة، أنسيال من داخل غرفة نوم والدته المقيمة طرفه ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال وإجراء المعاينة بمعرفة الرائدان علاء أبو المجد ومحمود كامل، معاونا المباحث، تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، لكشف غموض الواقعة.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وفحص المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "خ.م" عاطل نجل شقيق المجني عليه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد أحمد جابر وأحمد رائد وبيشوي عماد، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته امام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ عمه بمبالغ مالية بمسكنه اختمرت في ذهنه فكرة سرقته وفي سبيل ذلك تمكن من اصطناع نسخة من مفتاح الشقة حال زيارته للمجني عليه, والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 1500 جنيه من متحصلات الواقعة وإنفاقه باقي المبلغ المُستولى عليه على متطلباته الشخصية.

كما تم بإرشاده ضبط كافة المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى صديقه "ع.م" عاطل ومقيم الطالبية ـ الهرم / جيزة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، إلى النيابة العامة.