طلب إحاطة عاجل بشأن مخاطر انهيار صناعة الألومنيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم النائب عبدالحميد كمال، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة حول ما تتعرض له صناعة الألمونيوم الوطنية المصرية للإغلاق والانهيار بسبب ما يتعرض له مجمع الألومنيوم "شركة مصر".

وقال كمال، في طلبه، إن هذا يرجع لمجموعة من الأسباب منها ارتفاع أسعار الطاقة الخاصة بالمصانع حيث تمثل ما يزيد عن 41% من تكلفة الإنتاج وارتفعت أسعار الكهرباء بزيادة كبيرة نتج عنها زيادة تكلفة الإنتاج عن 50 مليون جنيه سنويًا في ظل انخفاض بيع معدن الألومنيوم في البورصة العالمية، ما يهدد مجمع الألومنيوم وشركة السبائك الحديدية بنجع حمادي وإدفو، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع خسائر مجمع الألومنيوم إلى ما يزيد عن 277 مليونًا.

وتابع: "تواجه صناعة الألومنيوم المصرية منافسة شرسة بسبب أسعار الألومنيوم المستورد، ويؤدي ذلك إلى التأثير على ما يقرب من 8000 عامل في حالة تهديد مستمر حال تسريهم وقد حذرت النقابة العامة للصناعات الهندسية من مخاطر إغلاق مصانع الألومنيوم".