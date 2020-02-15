رئيس جنوب السودان يوافق على مطلب أساسي للمعارضة من أجل إحلال السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - جوبا- (أ ف ب):
أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير، اليوم السبت، موافقته على مطلب أساسي للمعارضة هو العودة إلى نظام فدرالي لعشر ولايات، ما يمهد لتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الحرب الأهلية.
وقال كير عقب اجتماع في جوبا لكبار مسؤولي الحكومة والجيش "توصلنا إلى تسوية في مصلحة السلام (...) أنتظر من المعارضة أن تفعل الأمر نفسه".
ويواجه كير وزعيم المتمردين رياك مشار ضغوطا دولية متزايدة لحل خلافتهما بحلول 22 فبراير وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.
وتجاوز كير ومشار مهلتين سابقتين للتوصل إلى سلام لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل 380 ألف شخص على الأقل وعانى الملايين على إثرها من الفقر الشديد.
ويشكّل عدد الولايات نقطة خلافية إذ ستحدد حدود الولايات توزيع السلطة في البلاد.
وعندما استقل عن السودان في 2011، كان جنوب السودان يضم عشر ولايات بحسب دستور البلاد، زاد كير عددها في 2015 إلى 28، ولاحقا إلى 32.
لكن بيانا رئاسيا السبت أكد أن كير "قرر إعادة البلاد إلى عشر ولايات ومقاطعاتها السابقة".
وكان كير قد رفض مرارا التراجع عن عدد الولايات لكنه تعرض لضغوط دولية هائلة للقبول بتسوية.
وكير ومشار خصمان قديمان انخرطا في قتال وتصالحا عدة مرات.
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