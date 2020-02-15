مجلس الأمة الجزائري: الحكومة الحالية تؤدي مهامها في مرحلة مصيرية

قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة (الغرف العليا في البرلمان)، اليوم السبت، إن الحكومة الحالية برئاسة عبد العزيز جراد تؤدي مهامها في مرحلة مصيرية، بهدف تحقيق التزامات الرئيس عبد المجيد تبون، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال قوجيل - في افتتاح جلسة علنية خصصت لعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام

أعضاء مجلس الأمة لمناقشته - " نهنئ الأخ عبد العزيز جراد بتعيينه وزيرا أول وكذلك أعضاء الحكومة على توليهم مناصبهم وأتمنى لهم النجاح في المهام التي أسندت إليهم في هذه المرحلة الهامة الدقيقة والمصيرية".. موضحا أن برنامج الرئيس تبون يحتوي على 54 التزاما تحمل كلها أهدافا لها مغزى.



وأشار قوجيل إلى أن عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء المجلس يأتي طبقا للمادة 94 من الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس الأمة.



وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد قد بدأ اليوم في عرض مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، وذلك عقب المصادقة عليه من نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) أول أمس الخميس.