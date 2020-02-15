صورة "الانسجام" لحمدوك وبومبيو تثير ضجة على السوشيال ميديا

أثارت صوره تجمع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، ووزير خارجية أمريكا مايك بومبيو، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت الصور التي التقطت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وتداولها رواد مواقع التواصل، الأجواءالودية وتبادل الابتسامات ما بين عبدالله حمدوك والوزير بومبيو، وكشفت لغة الجسد عن إيحاء بالانسجام التام، في أول لقاء جمع بينهما منذ تسلم حمدوك رئاسة مجلس الوزراء بعد سقوط نظام عمر البشير.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارا بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وقال بومبيو في تصريح مساء الخميس الماضي، إن قرارا من هذا النوع يؤخد بتأن شديد لحساسية التصنيف.
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