علاوي يدعو الجيش العراقي لحماية المتظاهرين من هجمات المليشيات

دعا رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي جيش بلاده إلى تحمل مسئولية حماية المتظاهرين من هجمات المليشيات، مطالبا المتظاهرين في الوقت نفسه بالصمود، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
( تويتر)، حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت إن "استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة المكلفة بحمايتهم عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح أن الهدف هو محاولة تفريق التظاهرات، وأدعو قوات الجيش لتحمل مسئولية حماية المتظاهرين من هجمات المليشيات، وأطالب المتظاهرين بالصمود، لأنهم يصنعون التاريخ والنصر الآن".
وقال علاوي ـ في تغريدة له على موقع
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد.
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