ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 21 حالة

ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا إلى 21 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين اليوم السبت وفقا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية في كوالالمبور، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم

أن حالتي الإصابة الجديدتين هما لمواطنين صينيين، أحدهما رجل أعمال (27 عاما) من مدينة (كوانزو) الصينية ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس خلال فحصه أمس الجمعة في جمارك "بوكيت كايو هيتام" بولاية "قدح" التي تقع بالقرب من حدود ماليزيا مع تايلاند؛ ليتم نقله بعد ذلك إلى جناح العزل وتثبت إصابته بالفيروس.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الحالة الثانية هي لسيدة تبلغ من العمر 32 عامًا مقيمة في ماليزيا، إلا أن المعلومات تفيد بأنها قامت بزيارة إلى الصين في الفترة من 22 حتى 30 من يناير الماضي.