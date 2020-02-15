اليابان: ارتفاع الإصابات بـكورونا على متن السفينة السياحية لـ 285 حالة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية في ميناء "يوكوهاما" الياباني إلى 285 حالة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اليابانية، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.



وقالت الوزارة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه اليوم السبت إن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 67 حالة إصابة

جديدة بالفيروس على متن السفينة.



يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

