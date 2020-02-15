وزير الدفاع الأمريكي ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات المشتركة

بحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة؛ حيث أكدا أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين الإقليم والولايات المتحدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - على أن "إقليم كردستان حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة، ومستمرون في دعم البيشمركة وتدريبها لمواجهة الإرهاب".
وشدد وزير الدفاع الأمريكي - خلال اللقاء
بدوره، أكد بارزاني أن "الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة لن تسهم في استقرار الإقليم فحسب، بل تعمل على استتباب الأمن في العراق والمنطقة".
وانطلقت أمس أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، في دورته الـ56، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.
ويتضمن برنامج المؤتمر عددا من الفعاليات والندوات وجلسات النقاش التي يحضرها قادة وممثلو دول العالم.
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