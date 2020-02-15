بسبب كورونا.. شركة طيران هولندية تعتذر رسميا بعد منع استخدام الحمام

قدمت الخطوط الجوية الملكية الهولندية اعتذارا رسميا بعد عدم السماح لمسافرين بعينهم باستخدام الحمامات على إحدى طائراتها، بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد، وفقًا لسكاي نيوز.

ووفقا لما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية فإن الحادثة وقعت على متن قطائرة تابعة للشركة الهولندية كانت متوجهة من أمستردام إلى سول بكوريا الجنوبية، في 10 فبراير.

ووضع أحد أفراد الطاقم ورقة بيضاء على باب دورة المياه كتب عليها بخط اليد وباللغة الكورية فقط: "مرحاض لأفراد الطاقم فقط".

وفور انتشار خبر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واجهت شركة الخطوط الهولندية تهما بممارسة بالتمييز العنصري ضد المسافرين من كوريا الجنوبية، بذريعة الخوف من انتشار فيروس كورونا ، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1300 وإصابة آلاف آخرين بالفيروس.

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وقال المدير العام لفرع الشركة في كوريا، جيوم غلاس، في مؤتمر صحفي: "هذا خطأ بشري ونحن نعتذر عنه".

وأضاف: "نحن نأخذ مزاعم قيامنا بممارسة التمييز ضد بعض ركابنا على محمل الجد،

ونأسف بشدة، لأن هذا اعتبره البعض تمييزا، وهو ما لم يكن في نية الطاقم مطلقا".

من جانبه قال متحدث باسم الشركة لصحيفة "إندبندنت" أنه يحدث أحيانًا أن يتم تخصيص حمام لأفراد الطاقم فقط، مضيفا: "عادة نبلغ جميع الركاب بالمراحيض المخصصة للطاقم". فقط".

وتابع: "هذا مرة جرى كتابة التوجيه باللغة الكورية فقط وتم حذف النسخة الإنجليزية عن غير قصد، وهو ما أشار إليه أحد الركاب. نحن نأسف بشدة لأن هذا كان يعتبر تمييزًا، وهو ما لم يكن نية الطاقم مطلقًا".

وأردف: "نجري حاليًا تحقيقًا داخليًا وسنتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".