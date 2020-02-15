ماكرون: الصبر ينفد وألمانيا لا ترد

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ميونيخ أن "صبره ينفد" بسبب غياب الرد الألماني بشأن أوروبا ومشاريعه لإصلاح الاتحاد الأوروبي، وقال ماكرون في مؤتمر الأمن في ميونيخ "لا أشعر بالإحباط بل صبري ينفد".

ودعا إلى تبني "ردود واضحة" من قبل فرنسا وألمانيا وشركائهما على التحديات الأوروبية، وتابع ماكرون "لدينا تاريخ من انتظار الردود" من كل طرف"، وأضاف أن "الأمر الأساسي في السنوات المقبلة هو التحرك بشكل أسرع في قضايا السيادة على المستوى الأوروبي".