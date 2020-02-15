الأولى خارج آسيا.. وفاة شخص جراء كورونا في فرنسا

أعلنت فرنسا أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، وهذه الحالة هي الأولى خارج قارة آسيا.

هذا وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق الجمعة، عن أول إصابة بفيروس كورونا، حيث تم تشخيص “أجنبي” بحمل الفيروس.

وقد تم الإعلان عن هذه الحالة في بيان إعلامي مشترك بين كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية. وأكد البيان “اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد (مصر) لشخص أجنبي”.