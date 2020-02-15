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أعلنت فرنسا أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، وهذه الحالة هي الأولى خارج قارة آسيا.
هذا وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق الجمعة، عن أول إصابة بفيروس كورونا، حيث تم تشخيص “أجنبي” بحمل الفيروس.
وقد تم الإعلان عن هذه الحالة في بيان إعلامي مشترك بين كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية. وأكد البيان “اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد (مصر) لشخص أجنبي”.
كانت هذه تفاصيل خبر الأولى خارج آسيا.. وفاة شخص جراء كورونا في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.