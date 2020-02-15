كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 15/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مسؤول: تركيا أوفت بمسؤولياتها في منطقة إدلب

صرح فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، اليوم السبت، بعد تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة، بأن تركيا أوفت بمسؤولياتها في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا تمشيا مع اتفاقات وقف التصعيد مع روسيا وإيران. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين.. ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ 66,492 ووفاة 1,523حالة

كشف مسؤولي الصحة في الصين، اليوم السبت، بعد يوم واحد من إصدار أوامر للأشخاص الذين عادوا إلى العاصمة من العطلات بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، أنه تم تأكيد أكثر من 2600 حالة إصابة جديدة من تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين ووفاة 143 حالة أخرى. أخبار عالمية عاجلة اليوم || أمريكا تطالب بتفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، طالب بتفكيك الميليشيات المسلحة في ليبيا، لأن السلام والأمن في منطقة البحر المتوسط أصبح على المحك.

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