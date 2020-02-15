كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تسجل 67 إصابة بفيروس كورونا على متن دايموند برنسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، اليوم السبت، أن 67 شخصًا اختبرت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد على متن سفينة دايموند برنسيس في اليابان، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

كانت الولايات المتحدة قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت، أنها سترسل طائرة إلى اليابان لإعادة الركاب الأمريكيين على متن السفينة، حيث وقعت معظم حالات العدوى بالفيروس التاجي خارج الصين.

توعهدت اليابان بتكثيف الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا جديد بعد تعرضها لوفاته الأولى وإيجاد حالات جديدة منها طبيب وسائق سيارة أجرة واحد على الأقل في أنحاء مختلفة من البلاد.

وترتبط أكبر مجموعة من الإصابات بفيروس كورونا خارج الصين بسفينة سياحية في الحجر الصحي في ميناء ياباني، حيث تأكد إصابة 218 شخصًا من السفينة ونقلهم إلى المستشفى. نقلًا عن وكالة رويترز.