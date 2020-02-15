كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند: ظهور حالة جديدة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في تايلاند، اليوم السبت، حالة جديدة من فيروس كورونا، مما رفع العدد الاجمالي في البلاد الى 34 منذ يناير.

وأوضح سوانتشاي واتانايانجرونشيا المدير العام لقسم السيطرة على الأمراض بتايلاند، في مؤتمر صحفي، أن الحالة الجديدة هي امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 35 عامًا وموظفة طبية أصيبت بالمرض من اتصالها بمريض. بينما تعافى 14 شخصًا وعادوا إلى ديارهم. وفقًا لرويترز.

وتوفي أكثر من 1500 شخص في الصين بسبب الفيروس، ولكن تايلاند لم تسجل الوفيات حتى الآن.

وأوضح مسؤولو صحة، اليوم السبت، أن أكثر من 2600 حالة جديدة تأكدت من ظهور فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بعد يوم واحد من صدور أوامر للناس العائدين إلى العاصمة من العطلات بالحجز الصحي لمدة 14 يوما.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء الصين القارية أصبح الآن 66492 حالة بعد التأكد من 2661 حالة جديدة.

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وقالت إن عدد القتلى ارتفع إلى 143 إلى 1523، مع وقوع معظم الوفيات الجديدة في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، ولا سيما عاصمة مقاطعة ووهان، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، حيث بدأ تفشي المرض في ديسمبر.

وارتفع عدد الوفيات في هوبى بنسبة 139 حتى يوم الجمعة، 107 من القتلى في ووهان، وتوفي الآن 1123 شخصا في ووهان بسبب فيروس كورونا.

وتكافح الصين للحصول على ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد عطلة السنة القمرية الجديدة، التي تم تمديدها لمدة 10 أيام للمساعدة في احتواء الفيروس.

واعترف مسؤول صيني كبير، في مقابلة مع رويترز، بأن الفيروس التاجي كان تحديًا كبيرًا، ولكنه دافع عن إدارة الحكومة له وانتقد "رد الفعل المفرط" في بعض البلدان.

وقال عضو مجلس الدولة وانغ يي، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية الصيني، إن الصين اتخذت تدابير حاسمة، وتجاوز الكثير منها اللوائح الصحية الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.