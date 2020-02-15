كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج قارة آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج قارة آسيا، وفقًا لقناة العربية.

وأصيب خمس حالات جديدة بفيروس كورونا بعد تعاملهم مع مواطن بريطاني كان في سنغافورة، وتصل بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 11 مريضًا، حسبما ذكرت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزان.

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وقد نصحت الخارجية الفرنسية بعدم السفر إلى الصين "إلا في حال وجود سبب قاهر"، وذلك نظرا إلى انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي تجاوز عدد المصابين به 34500 شخص، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في أواخر 2019.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية، إلى أنه تم تشخيص إصابة خمسة أشخاص جدد بفيروس كورونا في منطقة سافوا الجبلية (شرق فرنسا) بعد تعاملهم مع بريطاني كان في سنغافورة.