كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو للصين وروسيا: "الغرب دائمًا يفوز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع وزير الخارجية، مايك بومبيو، اليوم السبت، عن الدور العالمي للولايات المتحدة، وشن هجومًا صارخًا على الصين وروسيا متعهدًا بأن تسود المثل العليا والقيم الغربية.

وأعلن بومبيو في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ الأمني: "أنا سعيد للإبلاغ عن أن وفاة التحالف عبر الأطلسي مبالغ فيها إلى حد كبير". مضيفًا "الغرب يفوز، ونحن نفوز سويًا". نقلًا عن رويترز.

وكان بومبيو يرد على انتقادات الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الذي انتقد الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة قائلًا "إن إدارته رفضت فكرة وجود مجتمع دولي". واتهم شتاينماير الولايات المتحدة وروسيا والصين بإذكاء انعدام الثقة وعدم الأمن في العالم.

وقال بومبيو، مستشهدًا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، والتهديدات السيبرانية في إيران والإكراه الاقتصادي من جانب الصين، وإن تلك الدول لا تزال "إمبراطوريات مرغوبة" وتزعزع استقرار النظام الدولي القائم على القواعد.

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وأضاف بومبو: "الغرب يفوز، ولكن الآن، بعد مرور أكثر من ثلاثين عامًا على سقوط جدار برلين، ولا تزال الدول التي لا تحترم السيادة تهددنا".

وفي خضم المخاوف الأمريكية المتزايدة بشأن شركة الاتصالات الصينية هواوي، قال بومبو إن جميع هذه الدول الثلاث تستخدم المجال السيبراني لإحداث تأثير.

وأضاف: "هواوي وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية المدعومة من الدولة هي خيول طروادة للاستخبارات الصينية، وتحاول حملات التضليل في روسيا تحويل مواطنينا ضد بعضهم البعض".

وأوضح أن الهجمات الإلكترونية الإيرانية تصيب شبكات الكمبيوتر في الشرق الأوسط.