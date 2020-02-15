كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة قطرية ممنهجة لإستهداف التحالف العربي عبر "الإصلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت دويلة قطر، حملة ممنهجة عبر حزب الإصلاح في محافظة المهرة اليمنية، لاستهداف التحالف العربي بقيادة السعودية.

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وكات محافظ المهرة راجح سعيد باكريت، قد تعرض لحملة إعلامية ممنهجة من قبل ناشطين ووسائل إعلام محسوبين على قطر وإخوان اليمن، على خلفية مناوأته للنشاط القطري في المحافظة الاستراتيجية.

ويذكر أن محافظة المهرة، أحد أبرز ممرات السلاح القادم للحوثيين عبر الحدود، حيث تعرض المحافظ باكريت لضغوط من قبل جماعة الإخوان النافذة في الحكومة اليمنية للتماهي مع النشاط المشبوه في المحافظة التي تحولت إلى منطلق لأنشطة الدوحة في الملف اليمني، ومعبر لمرور الأسلحة الحوثية وضباط الاستخبارات الأتراك تحت غطاء إنساني.