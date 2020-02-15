كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولاية ألاسكا الأمريكية: المحكمة العليا تسعى للإطاحة بالحاكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مهدت المحكمة العليا في ولاية ألاسكا الأمريكية الطريق لحملة تسعى إلى الإطاحة بالحاكم المضطرب للمضي قدمًا في خطط لجمع ما يكفي من التواقيع لوضع مبادرة سحب في اقتراع عام 2020.

وفي أحدث انتكاسة قانونية للحاكم مايك دنليفي، الجمهوري الأول وحليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورفعت المحكمة العليا في الولاية وقفًا يمنع مسؤولي الانتخابات في الولاية من طباعة وتوزيع كتيبات الالتماس لحملة الاستعادة.

وبعد أن قضى قاضي محكمة أدنى درجة أن مزاعم سوء السلوك المرفوعة ضد دنليفي تفي بالمتطلبات القانونية لطرح سؤال السحب في الإقتراع الإنتخابي لهذا العام، وتم فرض أمر قضائي ريثما تتم مراجعة المحكمة العليا للقضية. نقلًا عن رويترز.

ويسمح قرار بعملية جمع التوقيع بالمضي قدمًا في حين تنظر المحكمة العليا في استئناف الحاكم لقرار الاسترداد بناءً على أسسه الموضوعية.

وخلال الأشهر الثلاثة عشر الأولى من توليه المنصب، استفز دنليفي مساحات واسعة من الناخبين في ألاسكا في كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين.

وتضمنت تصرفاته الأكثر إثارة للجدل محاولة لخفض تمويل الجامعات الحكومية بأكثر من 40٪، وتقليص حاد في عمليات العبّارات الحكومية التي تركت المجتمعات الساحلية تقطعت بها السبل خلال فصل الشتاء، وتأييد خطة منجم النحاس غير الشعبية، ومنح عقد بقيمة 441.000 دولار لحفيد مساهم رئيسي في الحملة.

وهي تتهم دونليفي باستخدام أموال الدولة بطريقة غير شرعية من أجل التعددية الحزبية، وانتهاك المتطلبات القانونية لملء شاغر قضائي وانتهاك الفصل الدستوري بين السلطات باستخدام حق النقض في الميزانية الذي يهدف إلى معاقبة المحاكم على حكم حقوق الإجهاض.

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ويسمح دستور الولاية باستدعاء حاكم بسبب عدم الكفاءة أو الإهمال أو الفساد.

وجمعت حملة إزالة دنليفي حتى الآن أكثر من 49000 توقيع للناخبين المسجلين، أي ما يقرب من ضعف العدد اللازم للمرحلة الأولى من الاسترجاع. يتطلب التأهل للتصويت 71252 توقيعًا إضافيًا، أي ما يعادل 25٪ من إجمالي الأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات الولاية الأخيرة.

وقالت كلير بيويل مديرة حملة الاستدعاء إن مجموعتها تريد إقالة دنليفي في أقرب وقت ممكن.

وأضافت "هذا تذكير خطير، ونحن ممتنون للغاية لأن المحكمة العليا تعاملها على هذا النحو".

وأوضحت ماريا بحر، مساعد المدعي العام في ألاسكا، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن شعبة الانتخابات في ألاسكا ستلتزم بقرار المحكمة العليا.

وقال مدير الانتخابات جيل فينوماي إنه من المتوقع أن تكون كتيبات الالتماس جاهزة يوم الجمعة المقبل.