كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج.. احتجاجات ضد عيادات الحجر الصحي المحتملة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مئات المحتجين المناهضين للحكومة في هونج كونج، اليومالسبت، مسيرة في عدة أحياء في الإقليم ضد خطط الحكومة لتحويل بعض المباني إلى مراكز الحجر الصحي لفيروس كورونا الجديد، مطالبين بالإغلاق الكامل لحدود الصين القارية.

تجمهر المئات في الأحياء الشمالية من تاي بو وتين شوي واي وكذلك في أبردين في جزيرة هونج كونج، اليوم السبت، وهتفوا "تحرير هونج كونج، ثورة عصرنا" و "معارضة عيادة الالتهاب الرئوي"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وكان معظم المحتجين يرتدون أقنعة جراحية وكان العديد منهم يرتدون ملابس سوداء.

وقد تم تخصيص بعض المباني في تلك الأحياء كمواقع الحجر الصحي المحتملة.

وقال تشان مى لين أحد سكان شوي واي: "لم تستمع الحكومة للمطالب العامة بإغلاق الحدود بالكامل، والآن يريدون إنشاء عيادات وبائية في 18 مقاطعة. القيام بذلك يشبه خلق المزيد من الجروح بدلاً من محاولة وقف النزيف".

الاحتجاجات - التي تصاعدت في يونيو بسبب تشديد قبضة بكين على المدينة، وهو ما تنفيه بكين - فقدت شدتها في الأسابيع الأخيرة حيث أدى الذعر بسبب الفيروس إلى إبقاء معظم الناس في منازلهم.

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لكن الغضب بدأ يرفض معارضة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، إغلاق الحدود مع الصين، حيث يعتقد أن فيروس كورونا الجديد سريع الانتشار قد نشأ، مع إضراب بعض الطواقم الطبية واحتجاجات صغيرة في أماكن مختلفة في الدعم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، الشرطة في معدات مكافحة الشغب تقوم بالعديد من الاعتقالات وتستخدم رذاذ الفلفل في تين شوي واي.

قبل ثلاثة أسابيع، أشعلت مجموعة من المتظاهرين النار في ردهة مبنى سكني تم بناؤه حديثًا في هونج كونج خططت السلطات لاستخدامه كمرفق للحجر الصحي، مما دفع الحكومة إلى التخلي عن الخطة.

أغلقت الحكومة معظم نقاط الحدود مع الصين وجعلت الحجر الصحي إجباريًا على أي شخص يأتي إلى المدينة إذا كان في البر الرئيسي للصين خلال الأيام الأربعة عشر الماضية.

لكن "لام" قالت، إن الإغلاق الكامل كان "غير مناسب" و "غير عملي" و "تمييزي".

توفي أكثر من 1500 شخص في البر الرئيسي للصين بسبب فيروس يشبه الانفلونزا، والذي يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، في حين أن أكثر من 66,000 قد أصيبوا حتى الآن. في هونج كونج، كانت هناك 56 حالة مؤكدة ووفاة واحدة.