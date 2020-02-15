كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر عسكرية يمنية تؤكد خيانة حزب الإصلاح للتحالف العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر عسكرية يمنية، اليوم السبت، خيانة حزب الإصلاح للتحالف العربي، في نهم وصرواح شرق العاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر اليمنية، أن الإستقالة التي أعلنها قائد المنطقة العسكرية السادسة، هاشم الأحمر، كشفت خيانة حزب الإصلاح للتحالف العربي، بتسليمه لمواقع كان يتولى تأمينها لميليشيا الحوثي الإنقلابية دون قتال.

ونشر وثيقة لإستقالة القيادي الإخواني هاشم الأحمر، من منصبه كقائد للمنطقة العسكرية السادسة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأشارت المصادر اليمنية، إلى أن الاستقالة سبقتها إقالة غير قانونية من محافظ الجوف، أمين العكيمي، على خلفية التقدم المفاجئ لميليشيا الحوثي الإنقلابية نحو مدينة الحزم عاصمة الجوف بالتزامن مع تقدم في نهم وصرواح شرق العاصمة صنعاء.