كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعتزم إجلاء مواطنيها على متن سفينة قبالة اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الولايات المتحدة، أنها سترسل طائرة إلى اليابان لإعادة الركاب الأمريكيين على متن السفينة السياحية المرسلة بالحجر الصحي دايموند برنسيس، حيث حدثت معظم الإصابات بفيروس كورونا خارج الصين.

وذكرت السفارة الأمريكية في طوكيو في رسالة موجهة إلى المسافرين أن الطائرة ستصل إلى اليابان مساء يوم 16 فبراير وأنها أوصت "من كثرة الحذر" بأن ينزل المواطنون الأمريكيون ويعودون إلى الوطن لمزيد من المراقبة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

سيُطلب من الركاب الخضوع لمزيد من الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند وصولهم إلى الولايات المتحدة.

وقال الخطاب: "نحن نفهم أن هذا امر محبط وتعديل، ولكن هذه التدابير تتفق مع سياسات حذرة قمنا المتخذة للحد من انتشار محتمل للمرض".

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وأضاف: "إذا اخترت عدم العودة على متن هذه الرحلة المستأجرة، فلن تتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة لفترة من الوقت. وستقوم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها باتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة".

من المقرر أن ينتهي الحجر الصحي في سفينة سياحية يوم 19 فبراير.

تم حجز السفينة السياحية، المملوكة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير، بعد تشخيص إصابة رجل هبط في هونج كونج قبل سفره إلى اليابان بالفيروس.

في ذلك الوقت، كان على متنها نحو 3500 راكب وطاقم، منهم 218 أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وهم الآن في المستشفيات اليابانية.