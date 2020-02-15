كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا لانتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت السلطات في باكستان، اليوم السبت دبلوماسيًا رفيع المستوى من المفوضية العليا للهند للاحتجاج بشدة على انتهاكات وقف إطلاق النار الأخيرة على طول خط السيطرة في قطاعي نزار وراتشيكري في جامو وكشمير.

زعمت وزارة الخارجية الباكستانية، أن عبيدة جمال، البالغة من العمر 13 عامًا، أُصيبت بجروح خطيرة في انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب الهند في 14 فبراير. هذه هي المرة الرابعة خلال أسبوعين التي تستدعي فيها باكستان دبلوماسيًا هنديًا بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار على خط السيطرة، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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وقالت وزارة الخارجية الباكستانية: "من خلال إثارة التوترات على طول خط السيطرة والحدود العاملة، لا يمكن للهند أن تصرف الانتباه عن الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في جامو وكشمير".

دعت باكستان الهند إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2003 والحفاظ على السلام على طول الحدود.

كما زعمت الهند أن مدنيًا قد قُتل خلال إطلاق النار دون استفزاز من جانب باكستان في بونشو في جامو وكشمير يوم الجمعة. قال الجيش الهندي، إن إسلام أباد انتهكت وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة في منطقة بونش حيث قيل إنها قصفت قطاعات شاهبور وكيرني.