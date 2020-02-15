كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تتعهد بمزيد من جهود الاحتواء بعد الوفاة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهدت اليابان بتكثيف الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا جديد بعد تعرضها لوفاته الأولى وإيجاد حالات جديدة منها طبيب وسائق سيارة أجرة واحد على الأقل في أنحاء مختلفة من البلاد.

وترتبط أكبر مجموعة من الإصابات بفيروس كورونا خارج الصين بسفينة سياحية في الحجر الصحي في ميناء ياباني، حيث تأكد إصابة 218 شخصًا من السفينة ونقلهم إلى المستشفى. نقلًا عن وكالة رويترز.

وسُمح لبعض ركاب السفينة بالنزول - مع إعطاء الأولوية للمسافرين الأكبر سنًا الذين كانوا محبوسين في كابينة بدون نوافذ - لاستكمال الحجر الصحي على الشاطئ.

وصرح تلفزيون اليابان الحكومي أن سائق سيارة أجرة في جزيرة أوكيناوا بجنوب البلاد أثبتت إصابته بالفيروس وإن فرصها كانت عالية في اتصالها بالمسافرين من السفينة خلال اتصال هاتفي بالميناء في الأول من فبراير.

وأبلغت عن حالتين جديدتين في طوكيو، وكلاهما كان على صلة بسائق سيارة أجرة في طوكيو في السبعينيات من عمره تم الإعلان عن إصابته يوم الخميس. وكانت إحدى الحالات الجديدة عاملًا على متن قارب.

وكان الطبيب في مستشفى في محافظة واكاياما، حيث يتم علاج الحالات المؤكدة، وقد أثبتت أيضًا إصابته بحالة خطيرة.

وصرح رئيس الوزراء شينزو آبي للصحفيين، بعد يوم من قيام فريق عمل معني بالمرض بوضع تدابير للتعامل معه "سنظل على اتصال بالحكومات المحلية، وسنوسع نطاق إجراءات الاختبار وعلاج المرضى لمنع انتشار المرض". بما في ذلك إنفاق 10.3 مليار ين من احتياطيات الميزانية.

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وسجلت اليابان أول حالة وفاة بالفيروس، والثالثة خارج البر الرئيسي الصيني، ويوم الخميس عندما قالت السلطات إن امرأة في الثمانينات من عمرها قد توفيت. وتم تأكيد أنها مصابة بالفيروس التاجي بعد وفاتها.

وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر وتوفي نحو 1367 شخصًا، معظمهم في مقاطعة هوبي، ووهان عاصمتها. وتوفي شخص واحد في هونغ كونغ وواحد في الفلبين.

وهناك ما يقرب من 450 حالة مؤكدة في حوالي 24 دولة ومنطقة خارج الصين.

وأكدت اليابان 33 حالة حتى ظهر يوم الجمعة، بالإضافة إلى 218 حالة من السفينة الماسية دايموند برينسيس، التي رُبطت في يوكوهاما، جنوب طوكيو، منذ 3 فبراير.

وعلى الرغم من الحالات الجديدة، قال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو إنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتشر على نطاق واسع في اليابان، على الرغم من أنه قال إنه ربما يتعين على الحكومة الاستعداد.

وتم رفع الإنذار لأول مرة على متن السفينة بعد أن تم تشخيص إصابة رجل غادر في هونغ كونغ بالفيروس. وتم تعيين الحجر الصحي في 19 فبراير.