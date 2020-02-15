كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الروسي بتركيا: أنقرة لم تنفذ التزاماتها باتفاقات سوتشي حول إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، السلطات التركية، قائلًا: "أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بمذكرة سوتشي وانسحاب الجماعات الإرهابية من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب وفتح طريقي M5 وM4".

في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال يرخوف، إن الكثيرين يلقون الآن باللوم ويرمون بكل الذنوب على روسيا والحكومة السورية بزعم أنهما "ينتهكان" ويهاجمان ويقصفان الأهداف المدنية.

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وأضاف يرخوف: "ربما تكون الحكومة في دمشق قد فقدت شرعيتها بالنسبة للبعض، لكنها لا تزال بالنسبة للبعض الآخر وهم كثيرون، حكومة شرعية معترفاً بها من قبل عدد كبير من أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة".

واتفقت كلا من موسكو وأنقرة، على فتح طريقي M5 وM4 شمال غربي سوريا، وقال: "لكن ما الذي حدث في الواقع؟ هل قام الأتراك بإبعاد الإرهابيين؟ هل تم فتح الطريقين؟ إذا لم تقم بتنفيذ التزاماتك، هل يحق لك أن تطالب الطرف الآخر بذلك؟ يجب أن تكون التزامات أطراف الاتفاق في وحدة جدلية، وإلا فإنه من الصعب التحدث عن شراكة متساوية".