كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تستعد لموجة ثانية من الأنفلونزا وسط مخاوف كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المسؤولون الصحيون الأمريكيون لموجة ثانية من موسم أنفلونزا الشتاء، معقده هذا العام بسبب أوجه التشابه بين أعراض الإنفلونزا وأعراض فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1500 شخص في الصين ونشر الخوف في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغت الموجه الأولى من الأنفلونزا الموسمية، التي نجمت عن سلالة من الأنفلونزا "B"، والمعروفة باسم "بي فيكتوريا" نسبة إلى المدينة التي اكتشفت فيها، ذروتها في الولايات المتحدة في أواخر ديسمبر، ثم تراجعت، كما ذكرت صحيفة "فويس أوف أمريكا".

ومع ذلك، يقول المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن جولة ثانية من الأنفلونزا بدأت في أواخر شهر يناير، بسبب سلالة من الأنفلونزا A المرتبطة بأنفلونزا الخنازير التي ظهرت لأول مرة في عام 2009، وتستمر الحالات في الزيادة.

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على الرغم من أنه لم يتم اكتشاف سوى 15 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الجمعة، إلا أن المسؤولين الصحيين أعربوا عن قلقهم من أنه إذا كان الفيروس سينتشر في البلاد، فقد يبدو في البداية كأنفلونزا الطيور الموسمية.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإنه في جزء منه لمعالجة هذه المخاوف، أعلن مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة أنهم سيبدأون في اختبار بعض المرضى الذين لديهم أعراض شبيهة بفيروس كورونا في العديد من المدن الأمريكية.

وكما ورد، سيتم إجراء الاختبار مبدئيًا بواسطة معامل الصحة العامة في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وشيكاغو ونيويورك ، التي تجري اختبارات بالفعل على الأنفلونزا الموسمية.