كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ 66,492 ووفاة 1,523حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولي الصحة في الصين، اليوم السبت، بعد يوم واحد من إصدار أوامر للأشخاص الذين عادوا إلى العاصمة من العطلات بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، أنه تم تأكيد أكثر من 2600 حالة إصابة جديدة من تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين ووفاة 143 حالة أخرى.

وقال ليانج وانيان المسؤول في لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستواصل محاولة احتواء انتشار الفيروس في ووهان التي تخضع لاغلاق افتراضي لمدة ثلاثة أسابيع، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأَاف "ليانج"، أن اللجنة تركزت على خفض معدل الوفيات وتقليل معدل الإصابة.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن مجموع الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء الصين القارية بلغ 66492 حالة بعد تأكيد إصابة 2،641 حالة جديدة، حتى يوم الجمعة.

وأضافت، أن عدد القتلى ارتفع إلى 1,523 بتأكيد 143 حالة جديدة، مع وقوع معظم الوفيات الجديدة في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، ولا سيما عاصمة مقاطعة ووهان، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، حيث بدأ تفشي المرض في ديسمبر.

ارتفع عدد الوفيات في هوبى بنسبة 139 حتى يوم الجمعة، 107 من القتلى في ووهان. توفي الآن ما مجموعه 1123 شخصًا في ووهان بسبب فيروس كورونا.

تكافح الصين للحصول على استمرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد عطلة السنة القمرية الجديدة، التي تم تمديدها لمدة 10 أيام للمساعدة في احتواء الفيروس.