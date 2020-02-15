فرنسا تعلن أول وفاة جراء كورونا المستجد على أراضيها هي الأولى خارج آسيا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أغنيس بوزين اليوم السبت عن وفاة أول شخص في البلاد بسبب فيروس كورنا.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي إلى أن الضحية هو سائح صينيًا يبلغ من العمر 80 عامًا أصيب سابقا بالفيروس، وأدخل إلى مستشفى بيكات في باريس منذ أواخر شهر يناير الماضي .

وسجل الوزير أن الوفاة ‘هي الأولى خارج آسيا ، والأولى في أوروبا’. حيث أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة فقط خارج البر الرئيسي للصين: في كل من الفلبين وهونج كونج واليابان.

وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق عن علاج أحد عشر شخصا لفيروس كورونا.