وزير الخارجية الأمريكي يبدأ السبت جولة أفريقية تشمل السنغال وإثيوبيا وأنجولا

السبت 15 فبراير 2020

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القيام بزيارته الأولى إلى 3 دول أفريقية السبت، في محاولة لإعادة تأكيد الشراكة الأمريكية الأفريقية.



وتشمل رحلة بومبيو الأفريقية، والتى تعد الأولى أيضا من قبل مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ 19 شهرًا، كلا من السنغال وأنجولا وإثيوبيا.

وكان وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس قد زار كلا من إثيوبيا وكينيا وكوت ديفوار وغانا، وتعهد وقتها بتسهيل الولايات المتحدة التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص في القارة السمراء.

وقال بومبيو للصحفيين الذين يرافقونه خلال الزيارة إنه يريد التحدث إلى القادة في الدول الأفريقية الثلاث والاتحاد الأفريقي حول تشجيع الإصلاحات الاقتصادية لزيادة الوصول إلى الأسواق ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.

وستكون هذه رسالة ذات أهمية خاصة في إثيوبيا، حيث يدفع رئيس الوزراء آبي أحمد إلى تحرير الاقتصاد من خلال خصخصة احتكارات الدولة لعدد من الشركات الكبرى.

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وفي أنجولا حيث عالج الرئيس جواو لورينكو الفساد وحاول تحويل البلاد من الاعتماد الاقتصادي على صادرات النفط.

وتابع بومبيو: "الولايات المتحدة قد تقدم أيضًا مساعدة فنية للمساعدة في تحفيز هذه الإصلاحات".

ووصف الدول الثلاث بأنها في مراحل مختلفة من التنمية في انتقالهم إلى الديمقراطية والاستقرار.

وتشمل الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها وزير الخارجية الأمريكي في جولته الأفريقية تشجيع التجارة مع الولايات المتحدة والحكم الرشيد وسيادة القانون، وتعزيز الأمن والشراكة الاقتصادية.

ويتطلع المسؤولون الأفارقة إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية وتعزيز التعاون الاقتصادي معها في مختلف المجالات، فضلا عن التنسيق في مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب.

يذكر أن وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون قد زار إثيوبيا في مارس/آذار 2018 ضمن جولة شملت جيبوتي وكينيا وتشاد ونيجيريا.