أحمد أوغلو يكشف تلاعب نظام أردوغان ببيانات الإقتصاد التركي

السبت 15 فبراير 2020

كشف رئيس وزراء تركيا الأسبق، زعيم حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أغلو، تلاعب نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بالبيانات الإقتصادية .



وأنتقد أوغلو الذي كان رفيق درب أردوغان في الماضي، السياسات الاقتصادية التي يتبناها حزب العدالة والتنمية، الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان، متهمًا النظام بالتلاعب في بيانات معهد الإحصاء الحكومي المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية.

وقال أوغلو إن الرئيس وحكومته يتلاعبون بالأرقام لإظهار أن الاقتصاد يسير بشكل جيد.

وتابع في تصريحات تلفزيونية لمحطة فضائية خاصة أن "الاقتصاد لن يتحسن في بلد انعدمت فيها الثقة في نظام الحكم".

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وانتقد أوغلو تضييق نظام أردوغان على الصحافة، وأوضح: "ضريبة الظلم أثقل من ضريبة الفشل الاقتصادي".

وطالب النظام الحاكم بإيجاد حلول لكل من ظلموا وفصلوا من أعمالهم ووظائفهم بعد المحاولة الانقلابية المزعومة التي شهدتها البلاد صيف العام 2016.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة.

ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب، استقالة، داود أوغلو، في 13 سبتمبر/ أيلول، الماضي، قائلا إن "الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه".

ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أعلن داود أوغلو، تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضًا مبادئه، والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب، والتي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية، الحاكم.