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شكرا لقرائتكم خبر عن إدعاء إسطنبول تفتح تحقيقاً مع مستشار أردوغان لمحاولته إطلاق سراح تاجر مخدرات إيراني والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
فتح الادعاء العام في إسطنبول تحقيقًا بشأن برهان قوزو، النائب البرلماني السابق وأحد أعضاء فريق الاستشارات القانونية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بسبب دوره في محاولة إطلاق سراح تاجر مخدرات إيراني مدان.
وبحسب موقع العين الإخبارية، أوردت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن الادعاءات ضد برهان كوزو ظهرت خلال الشهادة بقضية تاجر المخدرات الإيراني ناجي شريفي زندشتي، الذي اعتقل عام 2007؛ بتهمة حيازة 75 كيلوجرام هيروين.
وأدين زندتشي لاحقًا لكن أطلق سراحه في أغسطس/آب عام 2010.
كما ألقي القبض على زندشتي مجددًا في أبريل/نيسان عام 2018، للاشتباه في تورطه بجريمة قتل عدد من الأشخاص كان مشتبه في تورطهم بحادث قتل ابنته عام 2014، والانتماء لمنظمة فتح الله غولن، التي تصنفها أنقرة إرهابية، لكن أطلق سراحه بعد 6 أشهر.
وأظهرت تقارير أن كوزو ضغط على القضاة والادعاء العام لإطلاق سراح زندشتي، بقوله إن في ذلك "مزيدا من المنفعة" للعلاقات التركية الإيرانية.
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