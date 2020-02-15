شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطور بدائل لتكنولوجيا الجيل الخامس الصينية والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم السبت إن واشنطن تتعاون مع شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة وحلفائها لتطوير بدائل لموردي خدمات الجيل الخامس الصينية مضيفا أنه يجري بالفعل اختبارها في قواعد عسكرية.

وقال إسبر خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "نحث شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة والبلدان الحليفة على تطوير حلول بديلة لتكنولوجيا الجيل الخامس ونعمل معها لاختبار هذه التكنولوجيات في قواعدنا العسكرية في الوقت الذي نتحدث فيه الآن".

وأضاف "تطوير شبكاتنا الآمنة بتكنولوجيا الجيل الخامس سيفوق أي مكاسب متوقعة من الشراكة مع شركات صينية تتلقى دعما ضخما من الدولة".