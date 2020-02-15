شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، عن وفاة صيني في فرنسا بسبب كورونا في أول حالة وفاة بالفيروس في أوروبا.

وكانت أكدت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم السبت، تسجيل 2461 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و143 وفاة جديدة، ليصل إجمالى حالات الإصابة المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس إلى 66576 شخصًا إلى جانب وفاة 1524 شخصًا، وذكرت اللجنة –فى تقريرها اليومي- أن حالات الوفيات المسجلة بينها 139 فى مقاطعة هوبى (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين)، واثنتان فى خنان، وواحدة فى بكين، وأخرى فى تشونغتشينغ.