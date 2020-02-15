شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : واثقون من التغلب على كورونا قريبا والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب وزير الخارجية الصيني تشين قانج اليوم السبت إن بلاده واثقة من القضاء على وباء كورونا قريبا وإن تأثيره سيكون مؤقتا على الاقتصاد الذي سيتعافى بقوة. وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "تأثير الوباء على اقتصاد الصين سيكون قصير الأجل ومؤقتا". وتابع قائلا "عندما ينتهى الوباء فإن الطلب المنخفض للمستهلكين سيعاود الارتفاع بسرعة وسيتعافى الاقتصاد بقوة". وتستضيف مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من فبراير الجارى أعمال مؤتمر "ميونخ الأمنى " فى دورته الـ"56" ، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ، لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمى، كما سيتم مناقشة تغير موازين القوة في العالم، ويتوقع أن يشارك في أعمال المؤتمر أكثر من خمسمائة من صانعي القرار وشخصيات "رفيعة المستوى " حيث يناقش المشاركون في المؤتمر الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية .

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