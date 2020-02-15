اجتماع سري لعدد من الأندية لتغيير آلية وموعد انطلاق الدوري الممتاز

وقال مراسل الخليج 365، إن فندق الرشيد، يحتضن حالياً اجتماعاً لعدد من اندية الدوري العراقي الممتاز، المعترضة على آلية استئناف البطولة.

وأضاف ان الاجتماع يتم بشكل سري وبعيداً عن اعين الاعلام، حيث تشير اخر الاخبار من مصدر من داخل الاجتماع الى ان المجتمعين لم يتوصلوا لاتفاق بشأن الغاء الالية التي اعتمدها الاتحاد.



يذكر أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، قد أعلنت استئناف الدوري الممتاز يوم غدٍ الاحد بنظام الدوري العام ومن مرحلة واحدة.