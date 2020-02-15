- 1/2
- 2/2
2020-02-15 | 11:25
202 مشاهدة
يحتضن فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، اجتماعاً سرياً من اجل بحث إمكانية تغيير الية الدوري الممتاز وتغيير موعد انطلاقه.
وقال مراسل الخليج 365، إن فندق الرشيد، يحتضن حالياً اجتماعاً لعدد من اندية الدوري العراقي الممتاز، المعترضة على آلية استئناف البطولة.
وأضاف ان الاجتماع يتم بشكل سري وبعيداً عن اعين الاعلام، حيث تشير اخر الاخبار من مصدر من داخل الاجتماع الى ان المجتمعين لم يتوصلوا لاتفاق بشأن الغاء الالية التي اعتمدها الاتحاد.
يذكر أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، قد أعلنت استئناف الدوري الممتاز يوم غدٍ الاحد بنظام الدوري العام ومن مرحلة واحدة.
وأضاف ان الاجتماع يتم بشكل سري وبعيداً عن اعين الاعلام، حيث تشير اخر الاخبار من مصدر من داخل الاجتماع الى ان المجتمعين لم يتوصلوا لاتفاق بشأن الغاء الالية التي اعتمدها الاتحاد.
يذكر أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، قد أعلنت استئناف الدوري الممتاز يوم غدٍ الاحد بنظام الدوري العام ومن مرحلة واحدة.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع سري لعدد من الأندية لتغيير آلية وموعد انطلاق الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.