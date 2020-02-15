القضاء يوعز بإجراء تحقيق بشأن 'عرض أموال للحصول على مناصب' في الحكومة

أوعز مجلس القضاء الأعلى يوعز إلى محكمة تحقيق الكرخ، السبت، بإجراء التحقيق العاجل بخصوص تصريح السياسي ابراهيم الصميدعي الخاص بـ"عرض أموال مقابل تولي مناصب" في الحكومة المزمع تشكيلها. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لأشغال مناصب في الحكومة الجديدة".



وأضاف بيرقدار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "في حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون".



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