النصر يحذر من إعادة المحاصصة: تجاوز الأزمة يتطلب تحرير الحكومة من ابتلاع الأحزاب

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نحذر القوى السياسية من مغبة اعادة انتاج نظام المحاصصة العرقي الطائفي الحزبي القائم على اساس المصالح الانانية تحت ذرائع استحقاق المكوّنات او الاستحقاق الانتخابي".وأضاف الائتلاف، أن "تجاوز الازمة الحالية يتطلب تحرير الحكومة القادمة من ابتلاع الاحزاب، واكتسابها لرضا الجمهور، وتبنيها لمهام المرحلة الانتقالية واجراء انتخابات مبكرة بروح وطنية مسؤولة ومحايدة وشجاعة

وطالب ائتلاف، بـ "التضامن الوطني حفاظا على البلد وتسهيلا لمهام الاصلاح الجوهري لبنية النظام السياسي بعيدا عن المحاصصة والفساد وارتهان الارادة الوطنية".