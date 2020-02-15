عزا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، استخدام "العنف المفرط" بحق المتظاهرين إلى "عجز أو تواطؤ" القوة المكلفة بحماية المتظاهرين، فيما وجه دعوة إلى "الجيش النظامي" والمتظاهرين.
وقال علاوي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة المكلفة بحمايتهم، عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح ان الهدف هو محاولة تفريق التظاهرات".
وأضاف علاوي في تغريدته: "أدعو قوات الجيش النظامية لتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات، وأدعو المتظاهرين الى الصمود، فأنكم تصنعون التاريخ والنصر الآن".
وأضاف علاوي في تغريدته: "أدعو قوات الجيش النظامية لتحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات، وأدعو المتظاهرين الى الصمود، فأنكم تصنعون التاريخ والنصر الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي يوجه دعوة إلى 'الجيش النظامي' والمتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.