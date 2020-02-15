رئاسة البرلمان تطالب محافظة بغداد والمالية ببيان أسباب عدم التعاقد مع المحاضرين

وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إن الأخير "استقبل في مكتبه اليوم السبت 15 شباط 2020 عدد من ممثلي المحاضرين في بغداد بحضور النائب ستار العبادي، وثمن دور المحاضرين الذين قدموا خدمة جلية للأسرة التعليمية ولكافة ابناءنا الطلبة بشكل طوعي وبدون اجر يذكر وخلال ظروف صعبة مر بها بلدنا العزيز".وطالب الكعبي، بحسب البيان، بـ "تزويده بالاوليات الخاصة بالمحاضرين المجانيين وبيان اسباب عدم التعاقد معهم وفقا لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ والخطة المتبعة بشأنهم خلال المرحلة المقبلة قبل اقرار موازنة ٢٠٢٠"، مؤكدا "سعي مجلس النواب لوضع بند في قانون الموازنة المقبلة يتضمن تخصيص نسبة مئوية من الدرجات الوظيفية الى المحاضرين".

وطالب ايضا، وزارة المالية - دائرة الموازنة بـ"خصوص تحويل الاساتذة المحاضرين إلى عقود حسب قرار مجلس الوزراء آنف الذكر".